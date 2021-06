Software-Start-up Celonis-Chef: „Wir können ein sehr großes Techunternehmen werden“

SAP hat kürzlich den Celonis-Wettbewerber Signavio für eine Milliarde Euro übernommen. Bedeutet Ihre Kapitalerhöhung, dass die Walldorfer das falsche Start-up übernommen hat – oder waren Sie schlicht zu teuer?

Dass SAP Signavio gekauft hat, bestätigt am Ende unsere eigene Relevanz. Wir als Celonis wollten immer unabhängig bleiben, weil uns diese Perspektive – unabhängig von den Softwareanbietern zu sein und mit jedem kompatibel – sehr wichtig ist. Wer Process Mining ernsthaft betreiben will, möchte alle seine Systeme unabhängig auswerten – das kann per Definition kein Beratungsunternehmen oder Softwarehersteller allein machen. Das ist in etwa so, als wenn Sie zu einem von Bayer finanzierten Arzt gehen, der Ihnen Aspirin verschreibt: Manchmal hilft’s – aber manchmal wäre vielleicht auch die Behandlung mit einem anderen Medikament sinnvoll.



