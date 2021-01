Start-up der Woche Das sind die spannendsten Gründer der Republik

Der Modehändler Zalando, das Reiseportal Trivago, die Vergleichswebseite Check 24 – Es gibt in Deutschland eine Reihe von Unternehmen mit Milliardenbewertung, die in der Start-up-Welle des Web 2.0 entstanden sind. Delivery Hero hat es inzwischen sogar in den deutschen Spitzenindex Dax geschafft. Doch die Zeiten, in denen im Web viel Geld mit neuen Ideen für Konsumenten verdient werden konnte, sind weitgehend vorbei. Zwischen 2014 und 2017 befand sich die deutsche Start-up-Szene deshalb in einem Tal der Ernüchterung.