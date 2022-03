Start-up-Finanzierung Risikokapital für Gründerinnen: Es ist kompliziert – immer noch

In einem Business, in dem es maßgeblich um die Rendite und den lukrativen Exit geht, stellt das für die Investorinnen eine Herausforderung dar. „VCs tauschen sich viel untereinander aus und oft findet Networking dabei auch eher unter Männern statt, beim Feierabendbier zum Beispiel“, sagt Birkenholz. Aber es tut sich auch bei den Investorinnen einiges: Regemäßig veranstalte sie mit anderen Investorinnen Netzwerktreffen. „Erst hier habe ich so wirklich festgestellt, dass es viel mehr Frauen in meinem Beruf gibt als ich dachte.“ Der Austausch sei in der Branche unabdingbar, um die besten Investmententscheidungen zu treffen, sagt Birkenholz.