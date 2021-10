Start-up für Personal-Software Personio ist jetzt 6,3 Milliarden Dollar wert

Aktuell kommt Personio auf 5000 Kunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern, für die das Startup Personalprozesse wie Stellenausschreibungen, Zeiterfassung, Lohnabrechnungen oder Personaldaten digitalisiert. Personio will sich zunächst auf Europa konzentrieren. „Hier gibt es 1,7 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Da haben wir noch wahnsinnig viel Potenzial“, sagte Renner, der in diesem Jahr einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen will. „Unser Ziel ist es, viele Jahre um jeweils 100 Prozent zu wachsen“, sagte er ohne konkrete Zahlen zu nennen. Langfristig soll Personio ein börsennotiertes Unternehmen werden: „Es ist ganz klar, dass wir Personio nie verkaufen, sondern irgendwann an die Börse bringen wollen.“