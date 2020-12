Start-up-Report: Weniger Geld, mehr Perspektiven

Am Ende bleibt es bei einem blauen Auge: Die Start-up-Szene kommt im Krisenjahr 2020 besser weg als noch im Frühjahr befürchtet. Das zeigen Zahlen der umfangreichen Datensammlung „State of the European Tech“, die der Risikokapitalgeber Atomico veröffentlicht hat. Knapp 5,4 Milliarden Dollar an Investorengeldern flossen dieses Jahr in deutsche Start-ups, zeigt der Report – das sind gut 20 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. „Die meiste Zeit des Jahres sah es nicht so aus, als ob wir auch nur in die Nähe der Werte des Vorjahres kommen“, sagt Atomico-Partner Tom Wehmeier. In einigen anderen Ländern wuchsen die Investitionen dagegen trotz Pandemie sogar – insgesamt könnten europäische Start-ups 41 Milliarden Dollar an Risikokapital einsammeln. Ein neuer Höchststand.