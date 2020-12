Start-up sucht Einhorn-Macher „Blender überleben bei uns keine sechs Monate“

Durch die Suche könnte nun jemand von außen in eine eingeschworene Start-up-Gemeinschaft hereinkommen. Wie integriert man sich dann als Chef in so eine gewachsene Kultur?

Jemand Mitte oder Ende Dreißig, der beispielsweise sein eigenes Start-up bereits gegründet und verkauft hat und nun eine neue Herausforderung sucht, sollte sich leicht in unsere Gruppe einfinden. Er muss halt etwas können und kein Dampfplauderer sein. Blender überleben bei uns keine sechs Monate. Wir sind nicht einfach – aber total nett. Wir haben Freude am Leben und sind dabei arbeitswütig. Unsere Kultur ist besonders - aber angenehm. Wir denken, dass selbst jemand aus dem Bereich eines Großkonzerns wie Microsoft oder SAP sich bei uns wohl fühlen kann, wenn er genau diesen Unterschied des hohen Gestaltungsrahmens liebt, den er im Konzern nicht ausleben kann.