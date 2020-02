Start-up-Szene „Keine Bürokraten am Ruder“

Aber liegt nicht da das eigentliche Problem: dass es zwar für den Anschub von Start-ups in Europa inzwischen mehr Wagniskapital gibt, aber eben nicht für Folgerunden? Die wirklich großen Unternehmen entstehen dann anderswo.

Beim Skalieren der Unternehmen, worin das Silicon Valley so gut ist, haben wir tatsächlich Nachholbedarf. Das liegt auch daran, dass es in Europa weniger Risikokapital gibt. Aber auch viele Wagnisfinanzierer aus dem Silicon Valley investieren zunehmend in Europa. Und die EU will ihren Teil dazu beitragen, dass Jungunternehmen in Europa entstehen und auch groß werden. Und eben nicht in die USA wechseln oder aber an chinesische Investoren verkauft werden.



Wie soll diese Unterstützung aussehen?

Der European Innovation Council (EIC) richtet dazu einen 10,5-Milliarden-Euro-Fonds ein, zu dem auch 3,5 Milliarden Dollar Wagniskapital gehören. Davon können dann Unternehmen mit bis zu 17,5 Millionen Euro finanziert werden – gegen Anteile. Zudem wollen wir mit Zuschüssen die Forschungs- und Entwicklungsphase von Start-ups und Kleinunternehmen stützen. Und zwar so, dass Risiken herausgenommen werden, um weitere Investitionen zu erleichtern. Wir wollen ganz bewusst andere Geldgeber als Mitinvestoren gewinnen. Das können auch Institutionen von Mitgliedstaaten sein. Wir führen etwa Gespräche mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, allerdings stehen die noch am Anfang.