Start-up trifft Mittelstand: Anbieten statt anbiedern

Leichter in der Kontaktaufnahme tun sich Start-ups, die bereits annähernd marktreife oder bereits einsatzfertige Produkte und Services vorweisen können, beobachtet NRWalley-Vorstand Gick. Im Idealfall demonstrieren Gründer ihre Ideen direkt bei einem Besuch vor Ort. „Da kann es plötzlich ganz schnell gehen, wenn die Unternehmen ihren Vorteil direkt in der Fabrik oder auf der Straße sehen“, sagt Gick. Den Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Pandemie könnten Start-ups sogar nutzen, um mit digitalen Hilfestellungen an die Mittelständler heranzutreten, so der Innovationsexperte. „Viele Start-ups aus unserem Verband gehen jetzt raus und fragen, welche Probleme sie akut lösen können.“ So stießen sie teilweise auch auf mehr Gehör als vor der Krise: „Für viele etablierte Unternehmen ist der Corona-Ausnahmezustand auch ein Augenöffner, sich Gedanken über die Digitalisierung und Veränderungen am Geschäftsmodell zu machen.“