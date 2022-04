Start-up überwacht Großanlagen Ein EKG für mehr Energiesicherheit

Nah ran an den Maschinenraum der bestehenden Energieinfrastruktur wagen sich aber nur wenige Gründerteams. Das Bochumer IT-Security-Start-up Physec gehört beispielsweise dazu – es hilft, sensible Anlagen sicher miteinander zu vernetzen. Der Sektor mag zwar Nachholbedarf haben, was digitale Lösungen angeht. Viele Konzerne bringen jedoch auch einiges an Skepsis mit, wenn es um den Kontakt zu Start-ups geht. „Wir bohren da dicke Bretter“, sagt Büssow.