Start-up Valueworks Business Intelligence statt Bauchgefühl

Mit ihrem Start-up wollen Faisst und Walther jedoch nicht nur die Übersicht verbessern – sondern den Chefs auch Checklisten an die Hand geben. Falls vom Kunden gewünscht, zeigt das Armaturenbrett auch Vergleichswerte. Die stammen aus Branchendaten oder anonymisiert von Valueworks-Nutzern mit ähnlichem Profil: Wie hoch ist die Weiterempfehlungsrate bei vergleichbaren Unternehmen? Wie viel Geld geben sie im Durchschnitt aus, um einen Kunden für sich zu gewinnen? Nach und nach soll die Software auch Vorschläge für die nächsten Schritte liefern. „Das Programm kann auch Empfehlungen aussprechen“, sagt Faisst. Mit dabei ist auch ein sogenanntes OKR-System, das die Handlungsempfehlungen in Ziele und Aufgabenpakete zerlegen soll. Insgesamt solle so ein „intelligenter und digitaler Unternehmensberater“ entstehen.