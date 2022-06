Start-up Virtuo Per App ins Mietauto: Smarte Konkurrenz für Sixt, Europcar und Co.

Der BMW steht in bester Lage bereit: In der Tiefgarage Stachus, unmittelbar neben dem Karlsplatz in der Münchener Innenstadt gelegen, hat das französische Start-up Virtuo den Mietwagen geparkt. Wer ihn leihen will, muss nicht an einem Schalter Schlange stehen, um die Schlüssel zu erhalten, sondern kann das Fahrzeug via App öffnen. Mit diesem Konzept ist das vor knapp sieben Jahren gegründete Unternehmen bereits in vielen Städten in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und Großbritannien unterwegs. Seit einigen Wochen werden auch BMWs und Audis in München und Berlin abgestellt. Nun gibt das Unternehmen offiziell den Start in Deutschland bekannt, wie die WirtschaftsWoche vorab erfahren hat. „Deutschland war immer auf unserer Landkarte“, sagt Mitgründer Karim Kaddoura, „es ist mit Abstand der wichtigste Mietwagenmarkt in Europa.“