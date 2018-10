Start-ups Wer von „Die Höhle der Löwen“ profitiert

HipTrips hieß so ein frühes Projekt, das in der Sendung von Touristikprofi Vural Öger nach allen Regeln der Kunst auseinander genommen wurde. Schweizer schlug dennoch zu, weil die Gründer bei ihm so einen guten Eindruck hinterlassen hatten. Nach dem Umbau des Geschäftsmodells war das Ergebnis eine Plattform für Erlebnisreisen, die verdächtig ähnlich wie das wirkt, was Jochen Schweizer selbst berühmt gemacht hat. Die Kritikpunkte von Öger an dem ursprünglichen Konzept seien ihm klar gewesen, sagt Schweizer: „Er hatte mit allem Recht.“ Dennoch hat er seine Beteiligung an Hip Trips drei Jahre später für das Mehrfache seines Investments verkaufen können.