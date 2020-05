Start-ups gegen Corona-Hacker Sprint zu digitalen Identitäten

Um den Ansturm in Corona-Zeiten zu bewältigen, haben sich die größten Anbieter, WebID aus Berlin und ID Now aus München, für den Betrieb aus dem Homeoffice zertifizieren lassen. So können die Mitarbeiter, die normalerweise von Callcentern aus die Personendaten und Ausweise am Bildschirm prüfen, von zu Hause aus arbeiten. Obwohl WebID auch den Umsatzeinbruch etwa bei Automobilfinanzierern zu spüren bekommen habe, wie Geschäftsführer Frank Jorga erzählt, war der April mit mehr als zwei Millionen Euro Umsatz der stärkste Monat seit Bestehen des Unternehmens. Die automatisierten Prüfungen hätten im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 71 Prozent zugelegt. Wovon der Identifizierungsdienst besonders profitiere: „Viel mehr Unternehmen gehen jetzt direkt in Projekte mit uns, um ihre Antrags- und Aufnahmestrecken zu digitalisieren“, sagt Jorga. „Die Kunden kamen alle auf einmal. Wir mussten überlegen, welches Projekt wir wann machen.“ Der Web-ID-Geschäftsführer erwartet, dass sich diese Entwicklung auch über die Corona-Krise hinweg fortsetzt.