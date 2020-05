Start-ups gegen Corona-Hacker Sprint zu digitalen Identitäten

Lange boten Firmen onlineaffinen Neu-Kunden in Deutschland vorwiegend das Postident-Verfahren an: Dabei kommen Kunden mit ausgefülltem Vertrag in eine Verkaufsstelle der Deutschen Post, wo ein Mitarbeiter die Ausweisdaten abgleicht. Die bequemere – und garantiert kontaktlose Variante – haben die Start-ups ID Now und WebID etabliert. Bei ihnen genügt es, den Ausweis per Videotelefonat in die Kamera von Laptop oder Smartphone zu halten. Zunehmend setzen sie Algorithmen ein, um die Dokumentendaten maschinell auszulesen, statt sie von Nutzern abzufragen. Auch Neuankömmlinge wie Nect setzen auf automatisierte Verfahren: Statt auf einen freien Mitarbeiter warten zu müssen, senden Kunden ein Handy-Video ein, bei dem sie den Ausweis neben ihrem Kopf hin- und herschwenken.