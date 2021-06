Start-ups im Ruhrgebiet Sicht im Schacht

Ein wenig falsche Bescheidenheit mag die Wirklichkeit verzerren: „Wir haben hier viele Start-ups mit komplexen Modellen, aber die sind nicht so laut und sichtbar“, sagt Deutsch – und führt sich selbst als Beispiel an: „Auch wir haben das nicht so drauf“. Statt sich als Seriengründer, „Founder“ oder Investor zu präsentieren, zeichnet Deutsch seine Mails als „Head of Nerds“. Trotz 70 Mitarbeitern in der Agentur und in etwa derselben Anzahl in Beteiligungen fliegt 9Elements jenseits der Gründerszene eher unter dem Radar.



Hier und da entstehen durchaus digitale Mittelständler. Babymarkt.de macht mit Webshop und Filialen bereits mehrere hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr, beschäftigt 450 Mitarbeiter und sitzt in Bochum. Urlaubsguru aus Holzwickede bei Dortmund wuchs kräftig dank digitaler Urlaubsvermittlung, erlitt allerdings in der Corona-Pandemie heftige Einbußen. Auf Wachstumskurs sind dagegen die B2B-Marktplätze der Maschinensucher-Gruppe, die in Essen rund 45 Mitarbeiter beschäftigen. „Die Qualität der Ideen hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt“, sagt Christian Winter. Er gehört zu den Initiatoren des frisch gegründeten Investors Cusp Capital mit Hauptsitz in Essen, hervorgegangen aus Tengelmann Ventures. „Doch es fehlt ein Leuchtturm, wie es etwa Rocket Internet oder Zalando in Berlin waren.“