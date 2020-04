Start-ups in der Coronakrise „Nun trennt sich die Spreu vom Weizen“

Das B2B-Konzept wird bereits von mehreren Dax-Konzernen, wie Adidas, Siemens oder Allianz genutzt: „Fast jeder Dritte, der unser Programm absolviert, bekommt im darauffolgenden halben Jahr eine Gehaltserhöhung oder Beförderung“, bewirbt von Proeck den Mehrwert der Business War Games.

Seit der Coronakrise ist das Angebot gefragter, als je zuvor: „In diesem Quartal durchlaufen 800 Nutzer unsere Business Bootcamps. Das sind fast so viele, wie in den letzten zwei Jahren zusammen“, sagt der Gründer: „Entscheidungen werden jetzt in Stunden und nicht mehr in Monaten getroffen. Wir müssen niemandem mehr erklären, warum die Fähigkeiten, die wir vermitteln, wichtig sind.“

Ein gutes Beispiel sei eine Schule in Bayern, die das Programm nutzen wollte, um die Digitalkompetenzen ihrer Schüler zu fördern. Nach zwei zähen Jahren mit vielen Gesprächen und Pilotprogrammen ist das Projekt nun innerhalb von zwei Wochen umgesetzt worden. Im Start-up selbst machten sich die Lockdown-Maßnahmen kaum bemerkbar: „Wir haben zwar ein Büro, arbeiten aber ohnehin viel von zu Hause, weil unsere Mitarbeiter über ganz Deutschland verstreut sind.“ Teamkultur, Mindset und Agilität laute das Credo, um in diesen Tagen erfolgreich zu sein. Und es hilft, Krisen schon früher ausgestanden zu haben. „Wir sind vor einiger Zeit auch fast pleitegegangen – besondere Situationen sind für uns nichts Neues“, sagt von Proeck.