Start-ups in der Coronakrise Liquiditäts-Winter nach goldenen Jahren

Klar ist jedoch, dass viele Start-ups in keine dieser beiden Programme passen: „Der Mittelbau ist sicher für uns der relevanteste Teil“, sagt Miele, „da fällt noch der Großteil durchs Raster.“ Große Hoffnungen legt die Branche daher jetzt auf sogenannte Matching-Fonds. Dabei stellen Bestandsinvestoren frische Finanzmittel zur Verfügung – aus staatlichen Töpfen wird das Investment dann proportional vervielfacht. Das sei „der beste und regelbasierte Ansatz“, sagt Miele. Auf diesem Wege könne man die Risikokapitalgeber „möglichst schnell mit in die Verantwortung nehmen“, so der Verbandsvertreter. Der Überlebens-Check würde somit ausgelagert. Wo bei normalen Kreditentscheidungen die Hausbank das Ausfallrisiko prüfen muss, würden hier die privaten Kapitalgeber ihre Beteiligungen gründlich überprüfen müssen: „Ein bestehender Investor wird in seinem Portfolio ganz genau schauen, was gut und was schlecht ist“.