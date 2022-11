Start-ups in der Kreislaufwirtschaft „Eine Art Ebay für industrielle Abfälle“

Im Moment arbeiten viele Unternehmen an eigenen Recyclinglösungen, dabei bräuchte es eigentlich eine sektorübergreifende Zusammenarbeit. Wie soll da eine Kreislaufwirtschaft langfristig gelingen?

Genau diese industrielle Symbiose möchten wir unterstützen. Ein neues Start-up will beispielsweise eine Art Ebay für industrielle Abfälle entwickeln, schließlich fallen in der Industrie immer Nebenströme an, die nicht verwertet werden. Die Idee gab es schon häufiger, ist aber immer wieder verworfen worden. Jetzt geht es darum, die Probleme genau zu identifizieren und zu schauen, was es in einem Wettbewerbsumfeld braucht, um zwischen Unternehmen Kooperationen zu initiieren. Da stellt sich auch die Frage, wie die Wertschöpfung in der Kreislaufwirtschaft am Ende aufgeteilt wird und welche Verteilungsmechanismen hier greifen sollen. Aber bei dem Thema stehen wir noch am Anfang.