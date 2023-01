Start-ups in Deutschland Personio: Deutsches Einhorn will an die Börse

Zu einem möglichen Ausgabeziel der Aktie will sich Renner mit Blick auf höhere Umsatzerwartungen bis 2024 noch nicht äußern – dafür aber zum bevorzugten Ort des Listings: „Der deutsche Aktienmarkt wäre meine Präferenz“, sagt Renner. Jedoch erwarte er von der Ampel-Koalition, dass bis dahin einige Nachteile des Börsenstandorts Deutschland beseitigt würden, so müsse etwa wie in den USA die Ausnahme vom Prinzip „eine Aktie, eine Stimme“ zugelassen werden.