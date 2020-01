Start-ups jenseits der Metropolen „Gründer auf dem Land sind privat zufriedener“

Wie kommt das Geld für die Gründung in die Provinz?

Viele Gründer setzen vor allem eigenes Kapital ein und sehen die Finanzierungssituation nicht als besonders dramatisch an. Das passt zu ihrer Verankerung vor Ort, und es passt zur größeren Berufserfahrung – man konnte bereits Reserven aufbauen. Allerdings muss man auch sagen: Viele der Start-ups in unserer Umfrage sind noch recht jung. Viele sind noch nicht in der Phase, in der sie für den nächsten großen Sprung auf Risikokapital angewiesen sind.



Also alles eitel Sonnenschein bei Gründern auf dem Land?

Drei Herausforderungen bleiben in der Provinz bestehen. Es fehlt der Austausch mit anderen Gründern, auch weil Räume wie Coworking-Spaces für diesen Austausch fehlen. Und die Logistik sowie technische Infrastruktur sehen die Gründer häufig als Problem. Zusätzlich müssen deutlich größere Distanzen überwunden werden, sei es zum nächsten Kunden oder zum nächsten Investor.