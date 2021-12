Start-ups suchen Fachkräfte „Fest steht: Die Personalsuche wird schwieriger“

Trotz der wachsenden Not: An einer Stelle schauen sich Start-ups bislang selten nach Kandidaten um – bei den zahlreichen deutschen Konzernen, die mitten in Umstrukturierungen stecken und häufig die mittlere Managementebene zusammenstreichen. Doch dort werben die jungen Firmen kaum Leute ab. Das liegt zum einen an der Gehaltsstufe, die junge Techfirmen selbst mit Millionenfinanzierung selten zahlen wollen. Zum anderen aber auch an der vermuteten Arbeitsweise – statt Delegieren ist in Start-ups Anpacken gefragt: „Gründer denken da aus ihrer Perspektive konservativ“, sagt von Blücher, „Sie wollen meist nur Leute mit Start-up-Erfahrung“.



