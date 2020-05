Startups auf Kundensuche Staats-Milliarden zu vergeben

Auch Polyteia profitiert von dieser Regelung. „Wenn eine Kommune von unserer Lösung überzeugt ist, findet sie einen Weg, uns zu beauftragen“, so die Erfahrung von Gründer Tuncer. Entgegen aller Vorurteile könne das auch schnell gehen. Bisher hat das Start-up „eine zweistellige Zahl an Projekten“ umgesetzt – zu den Kunden gehören etwa die Städte Wriezen und Oranienburg in Brandenburg sowie die baden-württembergische Gemeinde Rudersberg. „Wir sind zuerst an Kommunen herangetreten, bei denen wir wussten, dass sie für innovative Lösungen offen sind“, sagt Tuncer.