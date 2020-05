Startups auf Kundensuche Staats-Milliarden zu vergeben

Unternehmen wie Polyteia, die Geschäftsbeziehungen zu Behörden („Business to Government“, kurz: B2G) unterhalten, sind bislang Exoten. Gerade einmal vier Prozent der Gesamtumsätze deutscher Start-ups sind auf diesen Bereich zurückzuführen, ergaben Befragungen für den jüngsten Startup-Monitor. Das Geschäft sei zu mühsam, zu komplex, zu langsam, so die gängige Meinung. Die meisten Gründer, deren Produkte sich nicht direkt an Verbraucher richten, konzentrieren sich deswegen auf Firmenkunden – und geraten nun in existenzielle Not, weil neue Aufträge ausbleiben.