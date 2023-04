Studie aus den USA Gründer sind die besseren Investoren

Rund sieben Prozent der Investoren gründeten laut den Daten der Wissenschaftler vor ihrem Investorendasein selbst ein mit Risikokapital finanziertes Start-up. Dabei mag es nicht überraschen, so schreiben sie in der Studie, dass die Gründer mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Fonds anheuern, der auch in das eigene Unternehmen investiert hat. In ihrem Datensatz schlugen 89 Prozent der erfolgreichen Gründer und 85 Prozent der erfolglosen Gründer diesen Weg ein.