Studie zu Finanzierungen Diese Start-ups überstehen die Krise bisher am besten

Auf Rang drei stand eine Finanzierung für das Berliner Start-up Tier Mobility, das Elektro-Roller verleiht (212 Millionen Euro). Diese wurde vom japanischen Investor Softbank angeführt, der in der Branche ziemlich umstritten ist und zum ersten Mal in Tier investierte. Immerhin haben einige Investments der Japaner gar nicht funktioniert. Der Einstieg beim Büroraumvermittler WeWork etwa wurde zum Debakel. „Nein, Angst vor Softbank haben wir natürlich nicht. Es geht uns einfach darum, was wir mit dem Geld alles machen könne“, sagte Tier-Chef Lawrence Leuschner der WirtschaftsWoche noch im November. „Das Angebot der Investoren rund um Softbank war sehr gut, wir haben uns sehr professionell mit ihnen verstanden. Sie denken fünf bis zehn Jahre in die Zukunft – so wie wir auch“, so Leuschner. In der nachfolgenden Grafik können Sie sehen, wie viel Geld 2020 und 2019 in den verschiedenen Sektoren investiert wurde.