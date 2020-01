Supermaster-Wettbewerb „Wenn unter den Einsendungen eine Idee ist, die zu uns passt, prüfen wir ein Investment“

WirtschaftsWoche: Herr Thelen, Sie selbst haben Ihr Studium nie beendet, bei Ihrer Arbeit haben Sie es aber ständig mit Hochschulabsolventen zu tun. Wie sehr achten Sie bei der Auswahl von Mitarbeitern auf deren Studieninhalt?

Frank Thelen: Das kommt ganz auf die Stelle an. Ein Informatikstudium halte ich zum Beispiel bis heute für weitestgehend überflüssig. Die IT entwickelt sich so schnell weiter, dass die Unis gar nicht hinterherkommen und Entwickler sich ihr Wissen ohnehin besser selbst aneignen. Im Grunde ist es mir egal, ob jemand studiert hat oder nicht, solange die Person mich von ihrer Kompetenz und Passion her überzeugt. Aber zugegebenermaßen ist es bei der Vielzahl der Bewerbungen, die wir jeden Tag bekommen, ein erstes Kriterium, nach dem wir vorsortieren. Man kann unmöglich mit jedem ein persönliches Gespräch führen.