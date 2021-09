Swapfiets, Yeply und Co. Wer wird das Netflix der Fahrradbranche?

Die Strategien der Anbieter unterscheiden sich dabei deutlich voneinander. Pionier Swapfiets ist mit inzwischen 25 eigenen Werkstätten in Deutschland vertreten – und drückt Kunden bei aufwendigeren Reparaturen einfach ein anderes Fahrrad aus der Flotte in die Hand. Dance setzt zumindest in Berlin zum Start auf einen mobilen Werkstattdienst: Kunden geben per App an, wo es hakt. Innerhalb von 24 Stunden, so das Versprechen, soll das Fahrrad wieder flott gemacht werden. Anwesend sein müssen Nutzer dafür nicht: Die Mechaniker können das Rad per GPS orten und dann selbstständig das Bluetooth-Schloss öffnen.