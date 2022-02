Sym Gemeinsam gegen die Goliaths: Start-up bündelt Dienstleistungen für Mittelständler

Sym will sich als eine Art Generalunternehmer der Shared-Services positionieren. Und verknüpft sein Angebot mit einer Mission: Weil die lästige Alltagsarbeit wegfällt, sollen sich die Mittelständler besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – und sich so gegen digitale Plattformen und Großkonzerne behaupten. „Gerade der Mittelstand muss sich vom globalen Wettbewerb entkoppeln und Alleinstellungsmerkmale für sich finden, um zukunftsfähig bleiben zu können“, wirbt Schwienbacher für sein Modell.



Zudem sollen sich die „Symworker“, wie sich die zügig wachsende Gemeinschaft getauft hat, gegenseitig bei Projekten helfen. Ein eigener digitaler Marktplatz soll diese Zusammenarbeit in Zukunft systematisch organisieren. Ein Erfolgsbeispiel hat Schwienbacher aber heute schon rund um das Start-up Laqa an der Hand: Das entwickelt einen digital vernetzten Wasserbecher, der seine Nutzer daran erinnert, regelmäßig zu trinken. Ein Entwicklungsdienstleister aus dem Netzwerk kümmert sich um die Hardware-Komponenten. Und das hochspezialisierte Elektronikunternehmen Mayerhofer ist langfristiger Fertigungspartner: „Elektronik made in Germany“, verkündet dessen Geschäftsführer Merlin Reingruber stolz.