Technik statt Risikokapital Wie Infineon mit Halbleitern um Start-ups wirbt

Infineon geht mit den Kooperationen kein hohes finanzielles Risiko ein, verschafft sich über die Start-ups Einblick in neue Märkte und Anwendungsfelder von Halbleitern. Andere Großunternehmen wagen sich mit einer Millionen-Beteiligung oder Übernahme jedoch in völlig neue Gefilde, erweitern das Kerngeschäft um gänzlich neue Produkte, von denen sie nicht wissen, ob sie funktionieren oder scheitern. Obwohl es keine Investments von Infineon gibt, ist die Kooperation für die Gründer dennoch aussichtsreich. Denn ohne sie würden die Start-ups nur schwer an die Technologien kommen, mit denen Infineon sie versorgt. Halbleiter sind rar. Die Beratung Roland Berger geht etwa davon aus, dass die Chip-Nachfrage von 2020 bis 2022 um 17 Prozent pro Jahr steigt. Die Produktionskapazität wachse im selben Zeitraum hingegen lediglich um 6 Prozent pro Jahr. Infineon selbst kann „die starke Nachfrage auch jetzt noch nicht vollständig bedienen“, heißt es im jüngsten Jahresbericht des Konzerns.