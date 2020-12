Technikchef von Teamviewer im Gespräch „Wir wollen dahin, wo es nicht mehr um den PC geht“

WirtschaftsWoche: Homeoffice, Reisebeschränkungen, Lockdown: Der Austausch und die Zusammenarbeit über das Internet erlebten in diesem Jahr weltweit einen enormen Zuwachs. Ist TeamViewer da auch an seine Grenzen gestoßen?

Mike Eissele: Für alle in der Firma war es ein besonderes Jahr, so auch für die Kollegen, die den Betrieb der Infrastruktur verantworten. Gerade in der frühen Phase der Pandemie haben wir eine sehr hohe Nachfrage und deutlich mehr Last auf dem System gespürt – und dieser Anstieg kam in ganz kurzer Zeit. Unser globales Routernetzwerk konnte jedoch die Last in den unterschiedlichen Regionen automatisch über die Zeitzonen ausbalancieren, um Lastspitzen abzufangen. Da konnten wir auf unser Routernetzwerk zurückgreifen, um Überlastungen abzufangen. Und es erwies sich als Vorteil, dass wir nicht auf einen einzelnen IT-Infrastrukturanbieter angewiesen sind, sondern mehrere Ressourcen parallel einsetzen konnten.