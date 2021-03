Technologie für Frauengesundheit Die Tage sind gezählt

Es ist nicht lange her, dass Ann-Sophie Claus erstmal Nachhilfe in Bio geben musste, obwohl sie eigentlich über Investments verhandeln wollte. Ihr Start-up The Female Company (TFC) vertreibt Tampons, Menstruationstassen und Periodenunterwäsche im Abo. Keine Rocket Science, wie sie in der Start-up-Szene so gerne sagen. Und doch blickte Claus oft in die ratlosen Gesichter der meist männlichen Wagniskapitalgeber. Heute sitzen sie und ihre Mitgründerin Sinja Stadelmaier deutlich öfter vor Partnerinnen von Venture-Capital-Gesellschaften (VCs). „Dadurch steigen die Chancen auf ein Investment. Weil wir beim Pitch nicht bei Sexualkunde der sechsten Klasse anfangen müssen“, sagt Claus. Zwei Millionenfinanzierungen in Folge konnte sich das 2018 in Berlin gegründete Start-up mit 25 Mitarbeitern sichern. Investiert sind Burda Principal Investments, IBB, Acton Capital und Angel Capital Management aus Mailand. Ende des Jahres wollen die Gründerinnen erste Selbsttests für frauenspezifische Krankheiten auf den Markt bringen.