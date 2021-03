Technologie für Frauengesundheit Die Tage sind gezählt

Erste größere Verkäufe dürften das bald ändern. In zwei Jahren etwa rechnet die Investorin mit Exits, die für Aufmerksamkeit sorgen: „Dann steigen sicherlich noch deutlich mehr Investoren ein“, so de Mol. Die Kandidaten seien Vorreiter-Start-ups wie Clue aus Berlin, das den Zyklus analysiert und so helfen will, schneller schwanger zu werden. Oder auch das Londoner Start-up Chiaro Technology, das unter der Marke Elvie tragbare Milchpumpen entwickelt. Die Geräte passen in den Still-BH und lassen sich per App fernsteuern. Zudem vertreibt die Firma Kegel für das Beckenbodentraining, die sich mit dem Smartphone verbinden und per App Übungen anleiten. Das soll beispielsweise Inkontinenz vorbeugen. Fast 54 Millionen Dollar sammelte die Firma bereits von Investoren ein.