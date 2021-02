Telemedizin Rezepte für Post-Corona gesucht

Die Behandlungsformen variieren: Mal gibt es begleitende Therapie-Apps, mal auch Videosprechstunden. Im Fokus stehen aber – gerade beim Thema Männergesundheit – Fragebögen. Patienten kommen so an Viagra und andere Potenzmittel, ohne einem Urologen das Herz ausschütten zu müssen. Im Hintergrund überprüfen Mediziner die Angaben, stellen ein Rezept aus und reichen dieses an eine Online-Apotheke weiter. „Unsere Vision ist, die Behandlungslücken zu schließen: Viele Menschen gehen mit ihren Problemen oft nicht zum niedergelassenen Arzt. Aus Scham oder vielen anderen Gründen“, sagt Wellster-Chef Hribernik.



Auch Zava ist so groß geworden. Das hat dem unter dem Namen DrEd gestarteten Unternehmen anfangs viel Kritik eingebracht – die Ärztelobby warnte davor, dass Rezepte für Medikamente allzu leichtfertig ausgestellt werden. Das Telemedizinverbot, das der Bundesärztetag erst 2018 aufgehoben hat, umging Meinertz mit dem Unternehmenssitz in London.