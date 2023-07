Tigermedia Rütteln am Tonies-Thron

In Optik und Haptik erinnern die Audiowürfel von Tigermedia an die Box von Tonies. Das Unternehmen brachte 2016 seine Geräte auf den Markt – und trat den Siegeszug nicht nur durch deutsche Kinderzimmer an. Etwa sechs Millionen Tonieboxen wurden seitdem verkauft, dazu 60 Millionen Abspielfiguren, berichteten die Gründer vor wenigen Wochen in Hamburg auf dem OMR-Festival. Vor allem in den USA arbeitet sich die in Düsseldorf gegründete Firma vor. Übernächstes Jahr soll jenseits des Atlantiks mehr Geld erlöst werden als auf dem Heimatmarkt.