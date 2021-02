Trisor Wie ein Gründer mit digitalisierten Schließfächern das Banksterben kompensieren will

Für sein Unternehmen konnte Treidler kürzlich ein Trio aus bekannten Gesichtern für den Beirat gewinnen: Der iranisch-deutsche Architekt und Designer Hadi Teherani hat in Hamburg die „Tanzenden Türme“ und in Köln die Kranhäuser entworfen. Werner Jantosch war Polizeipräsident in Hamburg, Herbert Walter Chef der Dresdner Bank.



Nach einer Analyse der Deutschen Bundesbank sank die Zahl der Bankfilialen zwischen dem Jahr 2009 und 2019 um mehr als 30 Prozent. Und der Trend setzt sich fort: Ende Januar verkündete die Commerzbank, die Hälfte ihrer Filialen bis 2023 zu schließen. In vielen Banken gibt es nur noch Wartelistenplätze für Schließfächer, viele schaffen das nebensächliche Geschäftsmodell ganz ab. Trisor will die Lücke füllen und bis 2024 20 weitere Standorte in Großstädten wie Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München mit neuen Wertschließfächern eröffnen, noch in diesem Jahr sollen zwei Filialen aufmachen. „Auch das europaweite Wachstum steht auf unserer Agenda“, meint Treidler.