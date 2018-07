Überraschende Studie Kann ein Katzenparasit uns zu besseren Unternehmern machen?

All das soll der Erreger beeinflussen, indem er die Produktion von Hormonen und Botenstoffen wie Testosteron oder Dopamin verändert. Das damit einhergehende riskantere Verhalten könnte nach Ansicht der Forscher dazu führen, dass auch die risikoreiche Tätigkeit der Unternehmensgründung häufiger angegangen wird. „Die Infektion könnte die Angst vor dem Scheitern lindern, die unternehmerische Tendenzen in Individuen oft hemmt“, schreiben die Autoren. Toxoplasma könnte Menschen also ins Unternehmertum treiben – wie die Maus zum Katzenurin.