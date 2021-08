Umfrage Jedes zweite Start-up erwägt Mitarbeiterbeteiligungen

Jedes zweite Start-up in Deutschland denkt einer Umfrage zufolge darüber nach, Mitarbeiter mit steuerlichen Vorteilen enger an die Firma zu binden. 46 Prozent könnten sich Mitarbeiterbeteiligungen in Zukunft vorstellen, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie unter mehr als 200 Tech-Start-ups im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom hervor. Acht Prozent schlössen diese Form der Beteiligung aus. In den USA und einigen europäischen Nachbarländern sind Mitarbeiterbeteiligungen ein bewährtes Mittel, um Talente zu gewinnen und niedrigere Gehälter auszugleichen.