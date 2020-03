Unternehmer in der Literatur Warum der große Gatsby ein schlechtes Vorbild ist

Die Zweifel, dass allein das große Geld glücklich macht, bekommen laut Gülcicek immer mehr Figuren aus der amerikanischen Literatur. Barry Cohen zum Beispiel, geschaffen vom amerikanischen Schriftsteller Gary Shteyngart. Der schwerreiche New Yorker Hedgefonds-Manager und Sohn eines jüdischen Poolreinigers verzweifelt in dem 2018 veröffentlichten Roman „Willkommen in Lake Success“ an seinem Streben nach Reichtum und Perfektion. Er flieht im Greyhound-Bus aus seinem Leben im Luxus.



Cohen hinterfragt letztlich sämtliche Lebensentscheidungen und seine Träume von Wohlstand, die ihn an den Rand der Verzweiflung gebracht haben – oder wie es im englischsprachigen Text heißt: „Barry knew he was good at making and losing money and getting paid for both handsomely. Yet this knowledge made him a little sad.“ Er stellt fest, worauf es ihm eigentlich ankommt: darauf nämlich, von seinem Umfeld respektiert und geliebt zu werden. Doch welcher Weg führt dorthin? Der Originaltext wirft die Frage auf: „Was running a fund the only way to get that approbation? Should he cash out and start a charity?“