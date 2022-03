Unternehmerinnen im Interview „Die Investorenszene ist sehr testosterongetrieben“

Von den 40 Dax-Konzernen, also den größten börsennotierten Unternehmen der Republik, hat nur Merck eine Vorstandsvorsitzende. Welche Rolle spielt so ein Umstand für die Karriereüberlegungen junger Frauen?

Pütz: Es ist grauenvoll. Wir brauchen dringend Vorbilder. Als ich mit der Schule fertig war, gab es keine sichtbaren, weiblichen Vorbilder. Erst viele Jahre später im Beruf durfte ich zum Beispiel eine Frau wie Hillary Clinton kennenlernen. Seitdem bin ich ein Fan von ihr. Mit Angela Merkel hatten wir dann auch so ein Vorbild in Deutschland. Doch in der Wirtschaft sucht man sie meist vergebens.



Sind Sie Vorbilder?

Pütz: Ich denke schon, dass wir etwas bewegen können. Vor ein paar Monaten sagte mir eine Bewerberin, sie hätte sich ganz gezielt bei Ratepay gemeldet, weil wir ein frauengeführtes Unternehmen sind. Sie hat schon bei den anderen großen Fintechs gearbeitet und sagte uns: „Ich halte das in den Boys Clubs nicht mehr aus.“

Wohlfarth: Vorbilder müssen nahbar sein. Ich finde Elon Musk ja auch klasse, aber diese Unternehmer sind so weit weg von unserem Alltag.