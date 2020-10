Update für die Immobilienrente Warum Start-ups jetzt im großen Stil Häuser von Senioren kaufen

Das Besondere: Die ersten Millionen für den GNIW-Fonds kommen auch von Start-up-Millionären: Mitgründer Florian Heinemann investiert eigenes und fremdes Geld über den Risikokapitalgeber Project A, Tobias Tschötsch hat mit dem Verkauf des Werkzeug-Marktplatzes Contorion viel Geld verdient, Tarek Müller und Sebastian Betz haben das Otto-Kleidungsportal About You zu einer Milliarden-Bewertung geführt. Etwa acht bis zehn Prozent Rendite pro Jahr peilt GNIW für seine Investoren an. Ein verlockendes Ziel in Niedrigzins-Zeiten, aber keine überwältigenden Zahlen in der hochskalierenden Start-up-Welt. „Wir sind ein langweiliges Investment“, beschreibt es Seeger.