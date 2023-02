Vegetarische Ersatzprodukte Nach Hafermilch und Erbsenburger kommt jetzt das Fischstäbchen aus dem Labor

Ein wichtiger Schritt, denn schon im kommenden Jahr will Bluu Seafood damit beginnen, den Zellfisch nach Singapur exportieren. Anders als hierzulande haben dort bereits zwei Unternehmen eine Zulassung, unter anderem für Hühnerfleisch aus dem Bioreaktor. In Europa könne es bis zu zwei Jahre und länger dauern, bis so ein Produkt die Sicherheitsbewertung der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchlaufen habe, schätzt die Lebensmittelrechtlerin Alexandra Molitorisová von der Universität Bayreuth. In Singapur hofft das Start-up auf einen schnelleren Zulassungsprozess, 2024 wollen sie dort hochpreisige Restaurants mit ihren Labornuggets, Stäbchen oder Bällchen beliefern. Hierzulande dürfte der Kunstfisch eigentlich nicht einmal probiert werden, so lange eine Zulassung fehlt.