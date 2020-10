Venture Capital in Europa Was CureVac und Auto1 eint

Allerdings ist dieses Negativszenario weder in den USA eingetreten, noch in Europa. Dafür ist einfach zu viel Kapital vorhanden, das nach Anlage sucht. Obwohl sich Geldgeber tatsächlich, wie prognostiziert, hauptsächlich auf Folgerunden konzentrierten, ist das Kapital für die Frühfinanzierung nicht gänzlich versiegt.



In Europa sieht es laut dem jüngsten Quartalsbericht des US-Datenanalyseunternehmens PitchBook sogar danach aus, dass der Rekord an Wagniskapital von 37,2 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr in 2020 knapp übertroffen werden könnte. In den ersten neun Monaten zählte Analyst Nalin Patel insgesamt 29,5 Milliarden Euro, die auf dem alten Kontinent in Jungunternehmen flossen. Davon 6,3 Milliarden Euro in den deutschsprachigen Raum. Auf Deutschland fallen davon 4,65 Milliarden Euro. Weit übertroffen von Großbritannien mit 8,9 Milliarden, wo trotz Brexit bislang keine Eintrübung sichtbar ist. Auf Frankreich entfielen 3,8 Milliarden Euro.