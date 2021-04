Verheiratete Gründer Mit diesen Regeln gelingen Unternehmen und Beziehung

Wendenburg vergleicht die Situation gerne mit einem Haus, das auf mehreren Säulen wie Freizeit, Familie, Gesundheit und Beruf gebaut ist. Vernachlässigen Gründer nun alle Säulen bis auf das Start-up und ihr Unternehmen scheitert, „ist die Gefahr, dass alles zusammenbricht, sehr groß“, sagt Wendenburg. So weit muss es allerdings nicht kommen.



Die Psychologin hat mehrere Ratschläge parat, mit denen verheiratete Gründer ihren Alltag in Firma und Zuhause regeln sollten – und so auf mehrere Säulen bauen.