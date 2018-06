So lautet die bittere Lehre, die Juliane Kronen in den vergangenen Jahren erfahren musste. Seit den verbrannten Shampoo-Flaschen kämpft sie gegen die Verschwendung von Handel und Herstellern. 2011 wird sie zur Mitgründerin von Innatura, „Deutschlands erster Plattform, die fabrikneue Sachspenden bedarfsgerecht an gemeinnützige Organisationen vermittelt“, wie es auf der Homepage heißt. Das Prinzip: Soziale Einrichtungen können über unseren Onlinekatalog aus mehr als 1.500 verschiedenen gespendeten Produkten wählen“, sagt Kronen. Sie zahlen fünf bis 20 Prozent des Neupreises als Vermittlungsgebühr und verwenden die Ware für den eigenen Betrieb oder geben sie kostenlos an Bedürftige weiter.