Was heutige Gründer von der Hanse lernen können „Auch ein Mafioso kann ehrbar sein“

Wie wurde Ehrbarkeit gegenüber Kunden kommuniziert?

Gar nicht. Kundenkontakt hatte der Hansekaufmann eigentlich kaum, das übernahmen die Krämer vor Ort. Entscheidend war das Netzwerk: Briefe, Empfehlungen, Bruderschaftsfeste. In die Moderne übertragen könnte man es mit dem Bitcoinsystem vergleichen: Man validiert sich gegenseitig durch Empfehlungen. Aber je stärker diese Wirtschaft wächst, sich auch globalisiert, desto seltener ist dieser Vergleich noch möglich. Da sind auch virtuelle Empfehlungssysteme nur ein schwacher Ersatz.



Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass der ehrbare Kaufmann heute besonders bei Beratern sehr beliebt sei. Was raten diese den Unternehmern – und haben sie das Konzept verstanden?

Es gibt zwei Varianten. Die eine ist reiner Kitsch, ohne dass daraus etwas folgt. Der Ehrbare Kaufmann wird in der heutigen Businesswelt häufig als ein Wertekodex missverstanden und dann blumig beschrieben, ohne zu fragen, wie diese Werte in konkretes Handel umgesetzt werden. Das war bei der Hanse nie die Intention. Werte hat man, die werden einem nicht zugeschrieben. Dabei ist so ein Wertekodex durchaus sympathisch, aber solange man ihn nur normativ setzt, ist er reines Marketing: Compliance nach innen, Responsibility nach außen. Aber es gibt auch kluge Ideen. Im Bereich der Industrie- und Handelskammern etwa, denn die haben auch Mechanismen entwickelt, um die Zugehörigkeit zum Netzwerk und damit den Zugang zum Markt an Überprüfung knüpfen: zum Beispiel auch Schiedsgerichte, die die Einhaltung von Prinzipien überwachen können. Auch bei der noch heute bestehenden „Vereinigung eines Ehrbaren Kaufmanns“ in Hamburg trägt die Idee: Wer sich nicht gut verhält, wird ausgeschlossen.