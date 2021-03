Weiterbildung Endlich Zeit – und dann?

„Die Offenheit für Online-Lehre ist in den vergangenen zwölf Monaten stark gestiegen. Immer mehr Menschen haben sich an die Nutzung von Videokonferenz-Angeboten wie Zoom gewöhnt – die Hemmschwelle darüber auch einen Sprachkurs zu machen, ist nun nicht mehr so groß. Für Lingoda bedeutet das, dass sich etwas, auf das wir jahrelang hingearbeitet haben, am Ende in wenigen Monaten vollzogen hat“, beobachtet Fabian Wunderlich.



Skepsis abgelegt



Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat herausgefunden, dass die Nutzung digitaler Lernangebote im Jahr 2020 zugenommen hat: „War die Einstellung von Unternehmen zum Einsatz von digitalen Lernmethoden in den letzten Jahren noch eher verhalten, wandelte fast ein Drittel der Betriebe bereits geplante Präsenzveranstaltungen aufgrund der Pandemie, erfolgreich in digitale Weiterbildungsformate um“, heißt es in einer Zusammenfassung der Studie.