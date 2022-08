Die Banken haben meines Erachtens nach den Trend ein wenig verschlafen. Sie haben sich auf das fokussiert, was sie immer schon gemacht haben, dabei geht es doch in jedem Business darum, Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden zu schaffen. Meine Empfehlung wäre, da wirklich umzudenken und wenn sie es selbst nicht einrichten können, Partnerschaften mit passenden Anbietern einzugehen, um die Lücke schließen zu können. Denn die Bedürfnisse eines Großteils er Händler liegen beispielsweise in der schnellen und flexiblen Bereitstellung von Liquidität – da dürfen wir hierzulande gern noch etwas schneller werden in der Umsetzung .



