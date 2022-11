Jenny, was sind so typische Skills, die deiner Meinung nach zukünftig in allen Jobs gebraucht werden?

Jenny: Künftig sollte der Fokus weniger auf das Wissen gelegt werden, welches erwerbbar und nachlesbar ist, als vielmehr auf das Lernen an sich (wie lernt man am besten, auch langfristig, wie setzt man den Fokus) und wie kann man in der Masse an verfügbarem Wissen die wesentlichen Informationen finden/ verarbeiten (unser Gehirn kommt nicht so schnell nach in der Entwicklung und kann nur beschränkt Informationen aufnehmen, verarbeiten und speichern).