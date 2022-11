Und während es Telemedizin tatsächlich mittlerweile schon gibt, wäre der Telesurgeon, also ein Chirurg, der per Videoschalte von einem anderen Arzt angeleitet wird, nochmal eine ganz neue Ebene. Telemedizin kann in ländlichen Gegenden und besonders in Afrika heute schon einen sehr großen Unterschied machen. Nicht überall in entlegenen Gegenden gibt es Spezialisten und mittels neuester Technologien können Ärzte von Fachärzten angeleitet werden und so mitunter Leben retten.