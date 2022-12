Zuwanderung von Fachkräften „Wenn‘s mit dem Start-up nicht klappt, können wir in der Ausländerbehörde anfangen“

Dabei ging es zunächst rein digital gut los für das Team: Gefunden hatten sich die drei im Laufe des Jahres 2021 über Freelancer-Plattformen; über Videokonferenzen und Messenger-Dienste entwickelten sie die ersten Designs. Denn auch die beiden tunesischen Co-Gründer, der eine Industriedesigner, der andere Ingenieur, leben drei Busstunden voneinander entfernt. „Manchmal hat jeder von uns Teile im 3D-Drucker vorbereitet – dann haben wir uns in einem überfüllten Café getroffen und sie zusammengesetzt“, erzählt Karim Abdi. Doch weil am Ende ein Schuh statt einer Software-Lösung entstehen soll, stößt die virtuelle Arbeit an ihre Grenzen. „Wir entwickeln ein physisches Produkt. Da muss man an einem Tisch sitzen und auf dieselbe Sache schauen“, sagt Agca.